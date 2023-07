Zhang-Inter, 300 giorni all’ora X: Oaktree! Tre possibili opzioni − TS

Mancano 300 giorni, o meglio 296, all’ora della verità: ossia il termine ultimo per Steven Zhang, patron dell’Inter, di restituire il prestito con il fondo Oaktree. Su Tuttosport si fa il punto.

L’ALBA − Steven Zhang, l’Inter e Oaktree hanno cerchiato una data sul calendario il 21 maggio 2024. Si tratta del termine ultimo per il presidente nerazzurro Zhang di restituire al fondo statunitense Oaktree Capital quanto ricevuto come finanziamento nel maggio 2021: all’epoca 275 milioni, destinati a diventare quasi 400 visto che al 31 dicembre 2022, complici gli interessi al 12%, l’esposizione era già salita a 329.6 milioni. Ora Zhang, in vista di quella data, ha tre alternative possibili da percorrere: ripianare il debito, rifinanziare il prestito oppure perdere l’Inter. La via ideale sarebbe ovviamente la prima, ma si tratta anche dell’ipotesi più complicata e tortuosa. Per farlo Zhang ha bisogno di trovare dei soci di minoranza, che immettano capitali in modo tale da coprire l’esposizione a Oaktree. La seconda soluzione è quella a cui il presidente cinese sta lavorando da mesi. Ma rifinanziare il prestito significa al contempo aumentare ancora di più gli interessi poi da risarcire. Infine, la terza e ultima via: perdere l’Inter. Qui, a fare da riferimento il Milan che nel 2018 passo dal cinese Yonghong Li al fondo statunitense Elliott. Ma nel caso del club nerazzurro la situazione è diversa, in quanto Oaktree ha fatto già sapere di non volere prendere il club. Inoltre, ad oggi scarseggiano acquirenti di spicco, bensì ci sono stati soltanto dei sondaggi/ammiccamenti da BC Partners, Zilliacus, Investcorp e PIF. Zhang, comunque, è da mesi in contatto con Goldman Sachs e Raine Group per valutare potenziali investitori.

Fonte: Tuttosport −Federico Masini