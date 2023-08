Audero in arrivo per l’Inter: per il momento trattativa ‘unica’ – Sky

Audero sarà il prossimo secondo portiere dell’Inter, dopo l’ufficialità di Sommer. Per l’estremo difensore retrocesso nell’ultima stagione con la Sampdoria, a seguito di una giornata di passi avanti, Marchetti aggiunge un dettaglio.

IL TRASFERIMENTO SI FA – La questione portiere per l’Inter è sistemata. E forse lo è in maniera definitiva, dopo l’arrivo ufficiale di Yann Sommer. Per il suo vice, spiega Luca Marchetti, la situazione è in chiusura: «Diventerà ufficiale nei prossimi giorni, una volta che si troverà l’accordo definitivo con la Sampdoria, anche Emil Audero. Arriverà in prestito, per il momento assolutamente slegato dal discorso di Filip Stankovic».