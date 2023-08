Beto-Inter? L’Udinese fa un prezzo insensato. Concorrenza Taremi – Sky

Pur non facendo fare i salti di gioia ai tifosi, Beto dell’Udinese è uno dei nomi valutati per l’attacco dell’Inter. Da Sky Sport, Marchetti aggiunge come però la valutazione fatta per il portoghese sia altissima, con Taremi meno caro ma con concorrenza.

CHI PRENDERE? – Dopo i tanti obiettivi saltati per l’Inter le difficoltà sul mercato sono ormai un dato di fatto. Luca Marchetti esclude però che il club si stia facendo prendere dalla fretta: «È un discorso che l’Inter sta cercando di approfondire anche con l’allenatore. Quando parlavamo di Gianluca Scamacca era anche per questi ragionamenti, per quello che aveva detto Simone Inzaghi. Per un discorso di caratteristiche era più facile integrare un giocatore come Scamacca rispetto a un giovane come Folarin Balogun. Poi Scamacca ha scelto l’Atalanta, per Balogun ci sono altre offerte. C’è Beto, che ha caratteristiche diverse, e anche Mehdi Taremi che è un numero 9 che ha fatto molto bene al Porto. Anche qui il Porto rispetto a trenta milioni non scende. E per Beto l’Udinese chiede trentacinque, Taremi è più grande ma c’è concorrenza del Tottenham come eventuale sostituto di Harry Kane».