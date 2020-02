Aubameyang-Arsenal, frenata su rinnovo contratto! Inter pronta: il punto

Aubameyang è nel mirino dell’Inter, che inizia a guardarsi intorno per il dopo Lautaro Martinez (vedi articolo). Anche il giornalista Nicolò Schira conferma i rumors, sottolineando la distanza tra l’attaccante gabonese e l’Arsenal. Di seguito tutti i dettagli

SOSTITUTO – Pierre-Emerick Aubameyang è lontano dal rinnovo di contratto con l’Arsenal e l’Inter ci fa un pensierino: “Le trattative per il rinnovo del contratto tra l’Arsenal e Aubameyang si sono bloccate. L’attaccante potrebbe lasciare i Gunners quest’estate. L’Inter sta seguendo da vicino la situazione ed è pronta a fare un’offerta se Lautaro Martinez dovesse partire per Barcellona“.

Negotiations for contract renewal between #Arsenal and #Aubameyang have stalled. The striker could leave #Gunners this summer. #Inter are following closely the situation and are ready to make an offer should #LautaroMartinez leave for #Barcelona. #transfers #AFC #FCB

