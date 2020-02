Gravina: “Inter-Ludogorets e Serie A, si va verso disputa a porte chiuse”

Gravina è intervenuto in conferenza stampa al termine del consiglio federale tenutosi a Roma in relazione all’allarme coronavirus e alla disputa della prossima giornata di Serie A e Inter-Ludogorets di Europa League. Di seguito le dichiarazioni del presidente della FIGC

ALLERTA – Gabriele Gravina parla in conferenza stampa al termine del consiglio federale sull’emergenza Coronavirus: «Ci siamo impegnati nel dare un supporto ai nostri campionati, nel rispetto delle autonomie di ciascuna Lega. Abbiamo deciso sulla Lega Pro di rinviare la nona e la decima giornata di ritorno dei gironi A e B. Stressa cosa per la Serie B per le partite che rientrano nella gestione di alcune ordinanze emesse dal ministro della Salute. Per quanto riguarda la Lega Dilettanti è stato deciso di sospendere alcune partite nelle regioni a rischio. Tutto ciò riguarda anche gli arbitri».

SERIE A ED EUROPA LEAGUE – Gravina fa il punto su Serie A e Inter-Ludogorets di Europa League: «Questa mattina ho inoltrato al ministro Speranza, che oggi è l’unico interlocutore di riferimento, una richiesta ufficiale sulla partita di Europa League Inter-Ludogorets. Siamo in attesa di un riscontro, che ci hanno preannunciato essere positivo per una disputa a porte chiuse. Stamattina sono emerse delle criticità importanti nella gestione di questo momento delicato e senza creare forme di allarmismi abbiamo chiesto di coordinare nel miglior modo possibile le diverse ordinanze».

DECISIONI IN STAND BY – Prosegue Gravina: «Abbiamo dunque previsto anche per la Serie A la possibilità di poter disputare le partite a porte chiuse. Cosa che già probabilmente domenica dovrebbe venire, salvo ulteriori proposte organizzative della Lega di A che gestirà in piena autonomia. Entro la giornata di oggi ci sarà una DPCM del nostro Premier che dovrebbe decidere anche sulla disputa delle partite a porte chiuse».