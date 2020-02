Coronavirus, Governo verso OK a Serie A e Coppe: partite a porte chiuse

L’emergenza Coronavirus agita anche la Serie A, con la decisione definitiva sulla prossima giornata di campionato che arriverà ufficialmente a breve attraverso le parole di Gravina. Secondo “Calcio e Finanza”, il Governo dovrebbe dare il suo ok alla possibilità di giocare a porte chiuse (vedi articolo)

DECISIONE – Emergenza Coronavirus, a breve la decisione del Governo sulla prossima giornata di Serie A: “Il Governo è pronto a dare l’ok alla possibilità di disputare a porte chiuse le partite di Serie A e delle Coppe europee qualora l’emergenza Coronavirus non dovesse terminare. Nel pomeriggio dovrebbe essere emesso un decreto del presidente del Consiglio che consentirà per questa settimana e – qualora l’emergenza coronavirus non dovesse terminare – anche per la prossima, lo svolgimento delle partite di calcio a porte chiuse”.

