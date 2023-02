L’Atletico Madrid pensa a uno scambio per abbassare il prezzo di Dimarco

L’Atletico Madrid vuole migliorare la propria rosa dopo questa stagione che non è andata come sperato. Gli spagnoli hanno messo gli occhi su Federico Dimarco.

TERZINO – La stagione dell’Atletico Madrid a febbraio è praticamente finita. L’unico obiettivo rimasto è la qualificazione in Champions League. Gli spagnoli sono al lavoro per migliorare la propria rosa in vista della prossima stagione. Tra le zone del campo dove l’Atletico intende investire c’è la fascia sinistra. I rojiblancos sono infatti alla ricerca di un terzino sinistro. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, Federico Dimarco è l’obiettivo degli spagnoli. Il terzino dell’Inter sta vivendo una grande stagione dove ha fatto suo il posto da titolare.

SCAMBIO – Il quotidiano spagnolo sottolinea che l’esterno nerazzurro non sarà facile da portare via. L’Inter non lo valuta meno di 40 milioni di euro, cifra che l’Atletico non può spendere per un terzino la squadra di Diego Simeone vorrebbe abbassarla inserendo Alvaro Morata nella trattativa. Un’opzione che l’Inter potrebbe prendere i considerazione solo se Romelu Lukaku non dovesse rimanere. Nonostante il rendimento di Joaquin Correa, l’Inter non potrebbe aver 5 punte in rosa.