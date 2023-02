Spalletti: «Anche con vantaggio, giocare come se fosse la partita decisiva»

Luciano Spalletti ha parlato del Napoli e della vittoria dei partenopei contro il Sassuolo. Il tecnico di Certado ha detto questo su Dazn sul campionato ed il vantaggio sull’Inter.

DECISIVE – Non importano i punti di distanza dall’Inter, Luciano Spalletti è certo del percorso da seguire. Il tecnico del Napoli ha parlato così su Dazn dopo il successo con il Sassuolo: «Anche se abbiamo questo vantaggio in classifica, dobbiamo comandare la testa e giocare ogni partita come se fosse quella decisiva per andare sognare. Questo atteggiamento per affrontare ogni match fa la differenza, ci abitua caratterialmente ad essere dentro le gare da dentro o fuori»