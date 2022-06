Asllani, settimana decisiva? Inter spera di chiudere e ufficializzarlo – CdS

L’Inter entra in una settimana decisamente calda. Oltre alla chiusura del discorso Lukaku, i nerazzurri sosterranno le visite mediche di Mkhitaryan (vedi articolo) e sperano in quelle di Asllani.

VISITE – Settimana di fuoco, bollente per l’Inter. I nerazzurri sognano il ritorno di Romelu Lukaku che in queste ore potrebbe concretizzarsi. Inoltre, gli altri acquisti, sono pronti a diventare calciatori nerazzurri tramite visite mediche di routine e firme. Mercoledì toccherà a Mkhitaryan e i nerazzurri, come spiega anche il Corriere dello Sport, sperano di poter chiudere anche per Asllani dall”Empoli definitivamente. Il giocatore ha giocato la Nations League con la sua Albania, ora si gode le vacanze ma se l’Inter chiamasse…

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti