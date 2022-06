Dumfries, la speranza dell’Inter è di non perderlo. Chelsea insiste – CdS

L’Inter lavora molto sul mercato per regalare a Simone Inzaghi una rosa fatta e completa per l’inizio del ritiro. Da capire però la situazione di alcuni calciatori come quella di Denzel Dumfries.

VOLONTA’ – L’Inter sta per chiudere la trattativa che riporterà a Milano Romelu Lukaku. I contatti con il Chelsea sono avviati e ora manca davvero solo il sì definitivo. Proprio il Chelsea potrebbe essere una meta però per un giocatore dell’Inter, Dumfries. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’olandese è un nome che piace ai blues per questo calciomercato e la squadra di Tuchel proverà a strappare un prezzo di favore dopo l’accordo raggiunto per Lukaku. L’Inter e Simone Inzaghi non vorrebbero perdere l’olandese perché si è dimostrato un investimento azzeccato e una garanzia a destra. Insomma, si spera che il suo sacrificio non sia necessario.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti