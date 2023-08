IN – Asllani dice no al prestito! Ma l’Inter spinge: il punto della situazione

Le strade di Kristjan Asllani e l’Inter potrebbero presto separarsi, o almeno per questa stagione. Il Sassuolo è interessata al ragazzo, e non è l’unica. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la situazione potrebbe presto cambiare. Ecco il punto della situazione.

CESSIONE IN VISTA – Kristjan Asllani via dall’Inter, questo è quanto filtra nelle ultime ore considerando ancora la presenza di Stefano Sensi in rosa, e soprattutto di Lucien Agoumé (sempre più vicini alla permanenza). Il giovane 2002 potrebbe essere ceduto per far spazio a un nuovo centrocampista. A poco più di ventiquattro ore dalla fine del calciomercato estivo, la dirigenza nerazzurra evidentemente ha ancora in mente di piazzare qualche colpo in entrata. I nomi in lista sono quelli di Maxime Lopez e Tanguy Ndombele. Giocatori con caratteristiche simili a quelle dello stesso Asllani, che a quel punto si ritroverebbe chiuso nelle gerarchie. E pensare che con l’addio di Marcelo Brozovic, era proprio il giovane albanese l’indiziato numero uno a raccogliere il ruolo di “vice- Calhanoglu”. Evidentemente lo staff tecnico dell’Inter nutre tutt’ora qualche dubbio.

NO AL PRESTITO, MA LA SITUAZIONE POTREBBE CAMBIARE

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la volontà del giocatore è chiarissima sin dal primo momento: restare all’Inter per giocarsi le proprie chance, sfruttando al massimo tutti i minuti a disposizione. In questo momento, la chiusura per la cessione al prestito è totale, ma potrebbe cambiare nelle prossime ore. Il mercato estivo chiude l’1 settembre alle 20:00, chiaro che se nelle prossime ore o addirittura minuti, la dirigenza dovesse comunicare all’entourage del ragazzo la necessità di essere ceduto, il ragazzo sarà costretto ad andare via sperando di trovare più continuità. Tra le squadre più interessate, oltre all’Empoli (per lui sarebbe un ritorno), c’è sicuramente il Sassuolo. Asllani rappresenta uno dei migliori 2002 presenti in circolazione, e la notizia di un suo possibile addio all’Inter avrà fatto drizzare le antenne a tantissimi club che si faranno inevitabilmente avanti.