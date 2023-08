IN – Agoumé resta all’Inter? Volontà del giocatore (e dirigenza) chiara

Agoumé è uno dei giocatori in “esubero” ancora rimasti in rosa e addirittura a disposizione di Simone Inzaghi, che nel corso delle prime due giornate di campionato lo ha pure convocato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la volontà del giocatore combacia con quella dirigenza, e alla fine potrebbe restare in nerazzurro.

FUTURO DELINEATO – Lucien Agoumé a due giorni dalla fine del calciomercato potrebbe seriamente restare all’Inter per una serie di motivazioni più che valide, da entrambe le parti. A fare la differenza, innanzitutto, è la volontà del giocatore. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, dopo l’esperienza in prestito tra Spezia, Brest e l’ultima al Troyes, ha voglia di trasferirsi solo a titolo definitivo. Agoumé cerca un progetto che sia continuativo, per questo la volontà di essere ceduto, e non con la formula del prestito. Altrimenti, l’alternativa ben gradita sia da giocatore che da mister Simone Inzaghi, è quella di restare a disposizione della squadra. Agoumé oltre ad essere un giocatore tecnico, è dotato anche di una buona struttura fisica, una caratteristica non proprio predominante nel centrocampo attuale dell’Inter. Proprio per questo motivo la dirigenza potrebbe decidere di accogliere la richiesta del giocatore e quella dell’allenatore stesso, senza dunque intervenire sul mercato.

OFFERTE – Ad oggi Agoumé non ha ricevuto offerte importanti per l’acquisto a titolo definitivo, ma solo in prestito, e neanche troppo convincenti, sia in Serie A che in Francia. Ad oggi il giovane centrocampista francese è destinato a rimanere all’Inter, almeno fino a gennaio. La situazione potrebbe cambiare nelle prossime ore, considerando però la chiusura del mercato estivo, alle ore 20:00 dell’1 settembre 2023.