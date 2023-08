Cauet: «Pavard rafforza un’Inter piena di talenti! Incognita attacco»

Kevin Cauet allenatore e figlio di Benoit, ex calciatore dell’Inter, dice la sua sul nuovo acquisto Pavard e sul nuovo attacco nerazzurro. Di seguito l’opinione dell’ospite di Radio Sportiva.

ESPERIENZA – Kevin Cauet esprime alcune considerazioni su Benjamin Pavard, a pochissimo dall’ufficialità dell’Inter. Il figlio dell’ex nerazzurro afferma: «Prendere Pavard non era semplice per vari motivi. Il primo era il costo del cartellino. Perché è abbastanza impegnativo impiegare un budget di più di 35 milioni di euro per un difensore. Poi lui avrà anche ventisette anni però è una spesa importante. Andava fatta perché l’Inter aveva bisogno di un profilo internazionale in questa posizione del campo. Ad oggi questo profilo, che è molto duttile perché può fare sia il difensore centrale che l’esterno, va a rafforzare la rosa di Inzaghi che è già ben ricca di talenti. La qualità in attacco non manca, forse un pochino d’esperienza sì. Hai esperienza con Lautaro Martinez e Alexis Sanchez però scambi Edin Dzeko e Romelu Lukaku, di livello internazionale, con due giocatori che, al di lù delle loro qualità, devono dimostrare di poter vestire una maglia di questo tipo. Quindi un po’ di incognite su questo punto di vista ci sono. Per il resto direi che la rosa è molto molto competitiva».