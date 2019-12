Amrabat-Napoli, ancora niente fumata bianca. E l’Inter non molla – CorSera

Condividi questo articolo

Sofyan Amrabat resterebbe ancora nel mirino dell’Inter nonostante il Napoli sia in netto vantaggio sulle pretendenti, tra cui l’Atalanta

SITUAZIONE – Lo riporta l’edizione veronese di oggi del “Corriere della Sera”, secondo cui il Napoli non avrebbe ancora chiuso per Sofyan Amrabat. Ci sarebbero infatti degli aspetti dell’accordo da limare. Per questo motivo resterebbe forte l’interesse da parte dell’Inter, che non sarebbe sola in quanto più più di un pensiero per il centrocampista del Verona lo avrebbe fatto anche l’Atalanta.