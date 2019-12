Kulusevski-Inter, sì Atalanta ma il Parma fa due richieste per cederlo subito

L’Inter avrebbe ottenuto il sì dell’Atalanta per Dejan Kulusevski, ma mancherebbe ancora quello del Parma per poterlo avere sin da gennaio in nerazzurro

IL PUNTO – Infatti, secondo quanto riportato da “ParmaToday.it”, l’Inter, a seguito del sì ottenuto dall’Atalanta, starebbe effettuando un’opera di convincimento sul Parma per poter così regalare subito Dejan Kulusevski al tecnico Antonio Conte. La posizione del club crociato, dopo l’iniziale no netto alla cessione a breve del giocatore, potrebbe ammorbidirsi se la società nerazzurra dicesse sì ad una delle sue richieste. I gialloblù sanno bene che tenendo il giocatore fino a giugno lo perderanno senza alcun risarcimento. Così ora potrebbero aprire al suo addio se la compagine meneghina darà loro il prestito di uno tra Matteo Politano, in orbita Fiorentina e Napoli, e Roberto Gagliardini, nome però meno caldo.