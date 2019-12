Alonso, Lampard lo spedisce in tribuna nel Boxing Day! Inter in agguato?

Condividi questo articolo

Marcos Alonso è l’altro grande desiderio dell’Inter di Conte, che sta già lavorando per portare in nerazzurro Arturo Vidal (vedi articolo). L’esterno spagnolo, già allenato dal tecnico leccese, in occasione della sfida contro il Southampton non è andato nemmeno in panchina. Trattative in corso?

TRIBUNA – Marcos Alonso è uno dei grandi desideri dell’Inter di Antonio Conte per gennaio. La trattativa per l’esterno spagnolo, già allenato dal tecnico leccese al Chelsea, non è semplice perché nonostante sia ormai una riserva per Frank Lampard continua a mantenere un costo elevato (vedi articolo). Intanto Alonso, in occasione di Chelsea-Southampton nel Boxing Day di Premier League, non è andato nemmeno in panchina. Che ci sia la trattativa con l’Inter dietro questa scelta?