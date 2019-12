Ibrahimovic scioglie i dubbi: torna al Milan! Ecco quando sarà a Milanello

Condividi questo articolo

Ibrahimovic ha sciolto le riserve e tornerà al Milan. Secondo quanto rivelato da “Sportmediaset.it”, lo svedese ha detto sì a Maldini e Boban e il 30 dicembre dovrebbe essere a Milanello. Di seguito i dettagli

RITORNO IN ROSSONERO – Zlatan Ibrahimovic ha finalmente sciolto tutte le riserve: tornerà al Milan. Stefano Pioli avrà dunque un freccia in più al suo arco: “Ormai ci sono pochissimi dubbi: Ibrahimovic sta tornando al Milan. Il giocatore ha detto sì a Paolo Maldini e Zvonimir Boban che nelle prossime ore contano di chiudere l’affare sistemando gli ultimissimi dettagli economici con Mino Raiola. Manca solo la firma e poi lo svedese sarà subito a disposizione di Pioli. Il 30 dicembre dovrebbe essere a Milanello per la ripresa degli allenamenti”.

Fonte: sportmediaset.it