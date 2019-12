Schira: “Vidal desidera l’Inter! Distanza con il Barcellona: ecco la formula”

Condividi questo articolo

Vidal è il nome che tiene banco in casa Inter, che vuole accontentare e assecondare Conte. Il giornalista Nicolò Schira – intervenuto ai microfoni di “Radio Sportiva” – fa il punto sulla trattativa, svelando anche qualche particolare. Di seguito le sue dichiarazioni

DISTANZA – Arturo Vidal riuscirà a ricongiungersi ad Antonio Conte e Beppe Marotta? L’Inter ci sta lavorando seriamente, anche se ancora c’è un po’ di distanza con il Barcellona: «Il suo desiderio è tornare in Italia, all’Inter. C’è ancora un po’ di distanza tra domanda e offerta, ma la sensazione è che la trattativa sia incanalata in maniera positiva. Potrebbe arrivare in nerazzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto».