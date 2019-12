Vidal, offerta Inter bassa per Barcellona. Mossa Zhang segna la svolta?

Starebbe proseguendo la trattativa tra Inter e Barcellona per Arturo Vidal, con i nerazzurri che sarebbero ancora distanti rispetto alla richiesta dei blaugrana

DISTANZA – Secondo quanto riportato da “Gazzetta.it”, l’Inter avrebbe presentato un’offerta da 12 milioni di euro al Barcellona per il cartellino di Arturo Vidal. Una cifra che sarebbe considerata troppo esigua dai club catalano che invece pretenderebbe 20 milioni. La distanza sarebbe dunque di 8 milioni. Decisiva potrebbe essere quindi il lavoro di Fernando Felicevich, agente del centrocampista cileno e già conosciuto in estate per l’affare di Alexis Sanchez con il Manchester United. Il procuratore infatti si starebbe adoperando in questi giorni per avvicinare le parti.

CONTE E ZHANG – Antonio Conte inoltre sarebbe in pressing per provare a portare il giocatore tra le proprie fila. L’obiettivo grazie all’arrivo del 32enne sarebbe quello di mettere fine all’egemonia della Juventus in Serie A e portare così lo scudetto ai nerazzurri dopo dieci anni di assenza. La famiglia Zhang intanto avrebbe autorizzato l’amministratore delegato sport Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio alla richiesta iniziale prestito fine a se stesso. Questa mossa potrebbe dare la svolta. I tempi ormai stringono, ma servirebbe ancora un po’ di pazienza per vedere se la Befana porterà nella calza l’elemento tanto desiderato dal tecnico salentino.