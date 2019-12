VIDEO – Inter, scelti tutti i top 10 assist-man del 2019: c’è Perisic

L’Inter attraverso un video pubblicato sul canale YouTube ha scelto i migliori 10 assist del 2019. Presenti, tra gli altri, Romelu Lukaku, Marcelo Brozovic e Antonio Candreva e Ivan Perisic, ceduto in prestito al Bayern Monaco.

TOP 10 ASSIST – L’Inter ha scelto tutti i migliori 10 assist-man del 2019 per quanto riguarda la stagione corrente e non solo perché è presente anche Ivan Perisic, che ha iniziato il 2019 con l’Inter prima di trasferirsi in prestito al Bayern Monaco. Il club ha chiesto anche l’aiuto dei tifosi attraverso i social per scegliere il migliore. Di seguito il video pubblicato attraverso i social e il canale Youtube del club.