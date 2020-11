Alaba occasione Inter? Presidente Bayern Monaco fa un annuncio

David Alaba potrebbe diventare una pista concreta dell’Inter, visto quanto ha annunciato il presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer

ANNUNCIO – Come riportato da L’Equipe, domenica sera il presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer, ha parlato di David Alaba al canale televisivo bavarese Bayerischer Rundfunk. Il numero uno del club tedesco ha dichiarato che l’offerta presentata al giocatore austriaco sia per quanto riguarda la durata del suo contratto che per il suo stipendio è stata “molto buona, molto giusta e competitiva“.

SCADENZA – Tuttavia non è arrivata una risposta positiva da parte del 28enne entro sabato 31 ottobre, termine fissato dalla società, così la dirigenza ha posto fine alla trattativa con l’agente e il suo assistito. Il contratto del calciatore è in scadenza nel giugno 2021 e così il difensore potrebbe diventare una seria opzione per l’Inter ed altre big europee.

