Alaba, Inter deve guardarsi le spalle! Concorrenza dalla Premier League

Alaba è entrato prepotentemente nel mirino dell’Inter (vedi articolo), desiderosa di rinforzare le fasce con giocatori di alto livello. Secondo quanto rivelato da theguardian.com, il club nerazzurro deve guardarsi le spalle dalla concorrenza di un grande club di Premier League. Di seguito i dettagli

CONCORRENZA – David Alaba è un nome caldissimo in casa Inter, che punta il giocatore in uscita dal Bayern Monaco per rinforzare le fasce (QUI le sue parole). Secondo il Guardian, però, sul classe ’92 austriaco è piombato il Manchester City. Pep Guardiola ritiene che sia lui il profilo giusto per un motivo su tutti: la grande duttilità. L’allenatore spagnolo, che la prossima stagione perderà Vincent Kompany, David Silva e Leroy Sané, ha recentemente ammesso che alcuni giocatori vanno sostituiti. Inter avvertita.

