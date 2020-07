Alaba: “Futuro? Non mi preoccupa. Prima o poi prenderÃ² una decisione”

Alaba: “Futuro? Non mi preoccupa. Prima o poi prenderò una decisione”

Condividi questo articolo

David Alaba, difensore austriaco da dodici anni al Bayern Monaco con il quale ha vinto tutto in ambito nazionale e internazionale, potrebbe lasciare il club tedesco. Negli ultimi giorni, soprattutto dopo l’arrivo di Achraf Hakimi sulla fascia destra, il suo nome è stato accostato proprio all’Inter, per occupare la fascia sinistra. Di seguito la sua intervista su Kicker.

IL FUTURO – David Alaba, da 12 anni giocatore del Bayern Monaco con il quale ha vinto tutto e interpretato quasi tutti i ruoli della squadra, è considerato tra i più forti giocatori in Europa. Da terzino, in carriera ha ricoperto anche il ruolo di esterno, di centrocampista e quest’anno anche di difensore centrale. Da un po’ di giorni il suo nome è stato accostato a quello dell’Inter, questo il suo commento riguardo quello che lo aspetta: «Futuro? Bella domanda, ma al momento questo non mi preoccupa. In questo momento l’attenzione è focalizzata sul campo. Devo prendere una decisione, quanto tempo ci vorrà? Non lo so».

Fonte: Kicker.de