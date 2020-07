De Ligt: “Inter è una grande squadra, Lukaku possente! Sfida scudetto…”

De Ligt ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” in vista di Juventus-Torino, derby valido per la trentesima giornata di Serie A, in programma sabato alle ore 17.15 all’Allianz Stadium. Il difensore bianconero parla della lotta scudetto, senza escludere l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni

LOTTA A TRE – Matthijs de Ligt parla in vista di Juventus-Torino, derby valido per la trentesima giornata di Serie A. Il difensore bianconero commenta le caratteristiche di Romelu Lukaku e non si sente di escludere l’Inter dalla lotta scudetto: «Studio molto bene gli attaccanti che affronto. Lukaku per esempio è possente e veloce. Ciro Immobile è molto forte alle spalle. Tutte le partite sono delle sfide, i nostri avversari hanno tutti attaccanti di livello. Io penso che l’Inter sia una grande squadra ed è solo qualche punto dietro in questo momento. Ci sono ancora nove partite da giocare, quindi dobbiamo stare sempre attenti con queste squadre. Io penso sia una sfida tra Inter, Lazio e noi».