Inter, Alaba nome caldo! Conte vuole tenere Sanchez: si tratta – SM

Punto di mercato sull’Inter nel notiziario di “SportMediaset”. Dopo il colpo Hakimi a destra, si scalda la pista Alaba per la fascia opposta. Si tratta poi per la permanenza di Sanchez con il Manchester United

MOSSE INTER – Di seguito gli aggiornamenti di Marco Barzaghi: «Una voglia di restare che si tasta con mano. Alexis Sanchez sta tornando Maravilla e Antonio Conte vorrebbe confermarlo anche per la prossima stagione. Beppe Marotta e Piero Ausilio, che per il momento lo avranno solo fino alla gara con il Getafe del 6 agosto, stanno trattando con il Manchester United per un altro prestito. In attesa dell’incontro decisivo per Sandro Tonali e dopo la firma di Achraf Hakimi, l’Inter continua a lavorare così per il futuro. Con David Alaba del Bayern Monaco che sta diventando un nome caldo per la fascia sinistra. Un altro regalo per Conte, che non si accontenta di un 6-0».