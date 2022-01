Akpa Akpro: 50% capacità polmonare persa per il Covid. Arriva Vecino?

La situazione Covid-19 ha colpito di nuovo tutta Italia e tutta la Serie A. Molti club hanno riscontrato positivi al virus con tante defezioni nelle varie gare. Tra questi c’è anche la Lazio di Sarri che però con Akpa Akpro ha un gran problema. Ecco le ultime sul centrocampista.

PROBLEMA – Come detto la Serie A è stata di nuovo travolta dal Covid-19. Molti club hanno avuto e hanno ancora positivi con le varie partite che di fatto sono un terno a letto. Nella Lazio risultò positivo Akpa Akpro, centrocampista della Costa d’Avorio. I problemi però per lui sono molto seri. Come riporta l’Equipe infatti, prendendo spunto dalle parole del ct della Costa d’Avorio, Patrice Beaumelle, Akpa Akpro ha perso a causa del Covid il 50% della capacità polmonare. Questo ha costretto il biancoceleste ha dare forfait per l’attuale Coppa d’Africa che si sta disputando e i problemi potrebbero non finire qui. La polmonite che ha colpito Akpa Akpro sembra seria e dunque la Lazio potrebbe cercare qualche soluzione sul mercato. Nei giorni scorsi era uscita la notizia che Sarri volesse Vecino (vedi articolo). Con i problemi accusati dal centrocampista biancoceleste la pista potrebbe prendere sempre più piede.

Fonte: Equipe