Vecino in uscita dall’Inter: uruguaiano obiettivo concreto della Lazio! – AP

Vecino è uno dei nomi in uscita dall’Inter. Secondo quanto rivelato da Pedullà – intervenuto nel corso di Sportitalia Mercato -, il centrocampista nerazzurro è un obiettivo concreto della Lazio

OBIETTIVO CONCRETO – Matias Vecino può lasciare l’Inter a gennaio. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, il centrocampista uruguaiano è un obiettivo concreto della Lazio: «Vecino è un obiettivo concreto della Lazio, il centrocampista è in scadenza. Potrebbe succedere a parametro zero se non dovesse sbloccarsi adesso».

POSSIBILE PARAMETRO ZERO – Pedullà prosegue: «Se uscisse Vecino, allora l’Inter potrebbe prendere un altro centrocampista o un esterno sinistro. L’uruguaiano piace alla Lazio che però in questo momento è bloccata dall’indice di liquidità. Quindi se non dovesse succedere qualcosa con la Lazio o con un altro club, sempre parlando di Vecino, potrebbe essere un’operazione a parametro zero. Alla Lazio piace molto, ma al momento è bloccata. Quindi l’Inter è a posto così».