Coppa d’Africa, il Camerun di Onana vince 4-1 contro l’Etiopia

Vittoria larga e netta del Camerun nella sua seconda giornata della Coppa d’Africa. In campo per tutta la partita Andre Onana, futuro portiere dell’Inter, che subisce sì un gol ma poi si gode il 4-1 della sua Nazionale. Camerun in testa a punteggio pieno nel girone A.

POKER – Una bella vittoria, netta, del Camerun che spazza via 4-1 l’Etiopia. La partita per Onana, futuro portiere dell’Inter, non si era messa benissimo. Dopo 4 minuti infatti il portiere è stato costretto a raccogliere il pallone in rete dopo il gol di Hotessa. Il Camerun però si è ripreso e ha segnato 4 reti. Nel primo tempo ha pareggiato Toko Ekambi e poi nella ripresa a segno Aboubakar (doppietta) e di nuovo Toko Ekambi. Camerun primo in classifica a quota 6 punti dopo due partite con Onana che, nel finale, è stato pure ammonito per perdita di tempo.