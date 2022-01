Inter, cosa c’è da migliorare dopo la Supercoppa?

L’Inter ha vinto la Supercoppa Frecciarossa contro la Juventus e lo ha fatto all’ultimo secondo disponibile. Alexis Sanchez ha mandato in paradiso i nerazzurri scacciando l’incubo dei rigori. Nella vittoria però serve trovare i piccoli difetti e l’Inter deve migliorare in una cosa.

CROLLO – L‘Inter ha vinto, meritatamente, la Supercoppa Frecciarossa. Averlo fatto all’ultimo respiro e contro i rivali di sempre della Juventus ovviamente rende tutto ancora più bello. I nerazzurri però, nell’arco dei 120 minuti, hanno una cosa da migliorare. Lo abbiamo detto noi di Inter-News.it nella diretta post partita a caldo (rivedi qui la puntata) che l’Inter ha bisogno di crescere quando le succede qualcosa di controverso. L’episodio del rigore non dato sul contatto Barella-Chiellini, l’Inter è crollata e la Juve ne ha approfittato. Riavvolgendo un po’ il nastro era successo anche in Serie A contro la Lazio. Dopo il gol del 2-1 per quell’episodio che riguardava Dimarco l’Inter è sparita dal campo buttando la partita. Qui Inzaghi deve essere bravo a lavorare ed entrare nelle menti dei giocatori. Questo crollo psicologico non ci deve essere altrimenti alcune partite (e punti pesanti) rischiano di finire nell’immondizia.