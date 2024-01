Agoumé-Siviglia, operazione in corso con l’Inter: le percentuali − SI

Agoumé potrebbe salutare l’Inter in questa sessione invernale di calciomercato. Sul giovane centrocampista francese c’è forte il Siviglia.

IN CORSO − Lucien Agoumé, solo 4′ in stagione, è pronto a lasciare l’Inter per trovare più spazio altrove. Sul giovane francese c’è il Siviglia in Spagna. Gli andalusi dovrebbero prendere il centrocampista in prestito. Come riferisce Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia mercato, le percentuali parlano chiaro: 75% Siviglia e 25% Inter. Nelle prossime ore, possibili nuovi aggiornamenti.