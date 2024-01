Inter, tornano le frecce sulle fasce! Inzaghi se le gode ora

L’Inter finalmente sta per riabbracciare i suoi esterni titolari. Denzel Dumfries è già rientrato con il Genoa, Federico Dimarco invece lavora per recuperare con il Verona.

RECUPERI – Denzel Dumfries e Federico Dimarco stanno tornando finalmente a disposizione di Simone Inzaghi in coppia. Il primo ha già giocato con il Genoa i minuti finali senza però avere la possibilità di incidere sulla destra, il secondo ha svolto oggi un allenamento personalizzato ma dovrebbe recuperare per la partita dell’Inter con il Verona. Al Giuseppe Meazza si rivedranno i due che hanno dominato le fasce in questa stagione di Serie A.

NUMERI – Dumfries ha saltato le ultime cinque partite prima della fine del 2023, obbligando Matteo Darmian e Yann Bisseck a straordinari vista l’assenza anche di Benjamin Pavard. Dimarco invece è rimasto fuori con Genoa e Lecce nelle due precedenti gare. La coppia non è titolare assieme dalla partita di Napoli del 3 dicembre vinta dall’Inter con il risultato di 3-0. Da lì in poi Inzaghi non ha avuto alcun tipo di scelta, le rotazioni non sono state possibili e la stanchezza ha colpito, soprattutto al Luigi Ferraris. Dumfries in questa stagione ha segnato due volte, aggiungendo anche quattro assist. Dimarco ha timbrato il cartellino tre volte, concludendo con quattro passaggi vincenti. I numeri sono da top in Europa, spiegato perciò il motivo dell’importanza dei due.