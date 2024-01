Panucci sicuro: «Zielinski sarebbe un grande colpo per l’Inter!»

Panucci ha parlato di Zielinski, che potrebbe liberarsi a parametro zero dal Napoli per approdare all’Inter in estate. Ennesimo colpo a zero?

GRANDE COLPO − Le parole di Christian Panucci, ospite negli studi di Mediaset nel post Milan-Cagliari di Coppa Italia, ha parlato dell’eventuale arrivo di Piotr Zielinski in nerazzurro: «Oggi si parla solo di un Zielinski già dell’Inter. Il centrocampista polacco sarebbe un grande colpo. Parametri zero? Noi giovane o vecchio prendiamo tutto, anche perché trovare oggi un giovane forte a parametro zero è molto difficile».