AgoumÃ© seguito dal Bayern Monaco e non solo: l’Inter fissa il prezzo

Agoumé seguito dal Bayern Monaco e non solo: l’Inter fissa il prezzo

Condividi questo articolo

Dreamstime – Foto Michele Nucci during Italian football Coppa Italia match Bologna FC vs Spezia Calcio at the Dall Ara stadium in Bologna, Italy, November 25 2020 Photo Michele Nucci/ LM

Agoumé ormai da mesi ha attirato l’interesse di diversi club in Europa, tra questi anche il Bayern Monaco. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, l’Inter crede molto in lui (vedi articolo). Fabrizio Romano, esperto di mercato, su “Calciomercato.com” ha parlato della valutazione del ragazzo.

LA VALUTAZIONE – Agoumé, giovane centrocampista francese attualmente in prestito allo Spezia, da tempo ormai è seguito da diversi club europei, tra questi anche il Bayern Monaco. L’Inter crede molto nel classe 2002 e non ha intenzione di privarsene, soprattutto dopo la crescita avvenuta negli ultimi mesi da quando ha conquistato in parte la titolarità in Serie A. Come vi avevamo già anticipato, la dirigenza nerazzurra non ha intenzione di trattare con nessun club per cedere il ragazzo, e secondo Fabrizio Romano la società di Viale della Liberazione non lo valuta circa 15 milioni di euro, avendo speso già 4,5 al Sochaux per potarlo a Milano.

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com