Moggi: Â«Inter, mai bel gioco! Favoriti per lo scudetto ma c’Ã¨ la JuventusÂ»

Moggi: «Inter, mai bel gioco! Favoriti per lo scudetto ma c’è la Juventus»

Luciano Moggi

Moggi, ex dirigente della Juventus coinvolto in Calciopoli, intervistato da “TuttoMercatoWeb” ha criticato l’Inter per il gioco mostrato in campo ma ciò nonostante li vede favoriti per la vittoria dello scudetto, anche se comunque a detta sua c’è da stare attenti per i bianconeri.

SCUDETTO – Moggi, ex dirigente della Juventus, ha detto la sua in merito alla lotta scudetto e il gioco dell’Inter: «L’Inter è favorita, non ha impegni settimanali. Ma occhio alla Juventus: se dovesse vincere il recupero contro il Napoli agguanterebbe il Milan. Nel derby Pioli evidentemente non ha visto Inter-Lazio, i nerazzurri partendo bassi hanno tritato i biancocelesti. Il Milan ha fatto pressione alta. Dall’Inter non vedrete mai un bel gioco, non è l’ideale per dare spettacolo ma quando gli altri saranno stanchi raccoglierà i frutti».

Fonte: tuttomercatoweb.com