Ag. Biraghi: “Spinazzola? Cristiano titolare indiscusso dell’Inter”

Mario Giuffedi, agente di Cristiano Biraghi, ha parlato del futuro del suo assistito dopo i movimenti sulle fasce da parte dell’Inter. Il procuratore è invervenuto a “Radio Punto Nuovo”

SICUREZZA – L’Inter ha chiuso la trattativa per Ashley Young e ha sbloccato lo scambio con protagonisti Leonardo Spinazzola e Matteo Politano. Mario Giuffedi, agente di Cristiano Biraghi, non ha però dubbi: «Spinazzola all’Inter implica un’uscita di Biraghi? Cristiano è titolare indiscusso, gioca tutte le partite, non può essere in uscita».

Fonte: corrieredellosport.it