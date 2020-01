Eriksen-Giroud verso l’Inter. Trattative spedite: la situazione – Sky

Gli obiettivi dell’Inter per gennaio sono Eriksen e Giroud dopo che i nerazzurri hanno chiuso per Young (QUI i dettagli). Ecco invece le ultime sul centrocampista del Tottenham e l’attaccante del Chelsea

SITUAZIONE – Secondo Luca Marchetti di “Sky Sport”: «Quelle per Giroud ed Eriksen sono due trattative che stanno precedendo spedite. Una è più spedita rispetto all’altra. Lo sblocco della trattativa Politano-Spinazzola porta allo stesso discorso anche per Giroud. Serve liberare uno spazio fisico in avanti. Il viaggio di Ausilio ieri è servito anche per superare lo stallo con il Chelsea. Tra i club c’era un milione di differenza e alla fine per chiudere il tutto ci ha pensato il giocatore stesso decurtandolo dallo stipendio con i nerazzurri. Su Eriksen c’è l’ok del giocatore. Si è quindi iniziato a parlare con il Tottenham che chiede 20 milioni di euro, mentre i nerazzurri ne offrono 10. L’Inter vuole chiudere ora l’operazione. Lui e Vidal sono alternativi».