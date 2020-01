Paventi: “Spinazzola domani ad Appiano! Vidal-Inter? Le condizioni…”

Andrea Paventi, giornalista di “Sky Sport” al seguito dei nerazzurri, ha parlato dei movimenti di mercato dell’Inter in particolare di Arturo Vidal, Christian Eriksen e Leonardo Spinazzola

SITUAZIONE – Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport 24” ha parlato del mercato in entrata dell’Inter: «Spinazzola domani è atteso ad Appiano Gentile per l’allenamento. L’Inter non prenderà Vidal perché indirizzata ormai verso altri nomi ovvero Eriksen (QUI le ultime sul danese). Era il cileno il primo obiettivo e si erano verificate alcune condizioni che però ora non ci sono più».