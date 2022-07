Acerbi separato in casa Lazio, vuole un top club! Ecco la posizione dell’Inter – CdS

Acerbi rappresenta l’usato sicuro per completare la difesa. Un possibile colpo low cost da chiudere anche a fine agosto, eventualmente. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, l’Inter continua a essere una delle possibili destinazioni ma non la prima scelta

AAA CERCASI TOP CLUB – In casa Lazio oggi tornerà ad allenarsi dopo le vacanze estive Francesco Acerbi, da tempo separato in casa. Il difensore classe ’88 vuole andare via da Roma e nessuno vuole trattenerlo. Anzi. Il problema è rappresentato dal contratto fino al 30 giugno 2025 con ingaggio netto da 2.5 milioni di euro annui. Oltre alle richieste del Presidente Claudio Lotito, che da tempo chiede addirittura 5-6 milioni per liberare Acerbi. Cifra che dovrà rivedere al ribasso. Come raccolto dal collega Fabrizio Patania per il Corriere dello Sport odierno, un altro ostacolo è legato alle ambizioni dello stesso Acerbi, che – dopo aver scartato l’ipotesi Monza – pretende di giocare in un top club. Resiste l’ipotesi di un romantico ritorno al Milan, che ha anche altre opzioni per la difesa e non lo considera una prima scelta. Stessa cosa per l’Inter, più o meno. Anzi, ipotesi ancora più lontana al momento. Il grande rapporto con Simone Inzaghi può non essere sufficiente per far tornare in corsa l’Inter, che sembra essersi defilata pur dovendo ancora chiarire le situazioni Milan Skriniar (vedi aggiornamento) e soprattutto Stefan de Vrij (vedi aggiornamento). Può essere il piano B di fine mercato? All’elenco possono aggiungersi anche Juventus e Napoli, sempre in cerca di un affidabile centrale difensivo di scorta.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania