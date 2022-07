Lukaku e Lautaro Martinez già in forma! In campo in Lugano-Inter? – TS

Lukaku e Lautaro Martinez si sono ritrovati ieri nel ritiro dell’Inter. Inzaghi può sorridere: entrambi sono in un ottimo stato di forma. Già in campo contro il Lugano?

IN CAMPO? – L’Inter ritrova Lukaku e Lautaro Martinez la coppia d’attacco dell’ultimo scudetto nerazzurro. Secondo Tuttosport, i due calciatori si sono presentati al ritiro in condizioni fisiche ottime, grazie al lavoro personale svolto nel corso delle vacanze. Ottime risposte anche dalla partitella pomeridiana. Le chance di una convocazione per il match contro il Lugano, in programma martedì, sono quindi in forte crescita: è possibile, secondo il quotidiano, che entrambi possano giocare uno spezzone di gara.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna