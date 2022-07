Bremer sicuro, Inter all’assalto del secondo difensore con l’incognita de Vrij – CdS

Bremer non ha dubbi sul fatto che giocherà nell’Inter in questa stagione. O almeno questo è ciò che è stato assicurato al difensore brasiliano in uscita dal Torino. Come riportato dal Corriere dello Sport odierno, a Milano sono già iniziati i lavori per il secondo colpo in difesa. Che potrebbe non essere l’ultimo a causa del futuro ancora nebuloso di de Vrij

DIFESA RIVOLUZIONATA – La cessione di Milan Skriniar (vedi aggiornamento) avrà come conseguenza l’acquisto di due difensori. Il primo sarà Gleison Bremer, a cui è stato ribadito che giocherà a Milano non appena il Torino mollerà la presa. La formula più probabile è quella del prestito con obbligo di riscatto. Il Torino continua a chiedere una contropartita e il nome giusto è ormai in uscita dal Settore Giovanile dell’Inter (vedi dettagli). Poi l’Inter si concentrerà sul secondo difensore per completare il pacchetto arretrato. Come confermato dal Corriere dello Sport oggi in edicola a firma Andrea Ramazzotti, i nomi sono sempre gli stessi. In prima fila c’è sempre Nikola Milenkovic (Fiorentina). A seguire Manuel Akanji (Borussia Dortmund). La novità è Dan-Axel Zagadou, offerto in quanto svincolato. Dopo aver ceduto Skriniar l’Inter prenderà due difensori… o forse tre. Non è da escludere, infatti, che arrivi una proposta anche per Stefan de Vrij, che è in scadenza di contratto. Anche de Vrij via dopo Skriniar?

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti