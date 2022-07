Skriniar, rilancio PSG in arrivo: nuova contropartita proposta all’Inter! Si chiude? – CdS

Skriniar è atteso a Milano entro 24 ore ma tra 48 potrebbe essere già virtualmente a Parigi. L’Inter è sicura di chiudere a breve l’operazione con il PSG. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, i francesi faranno un ultimo tentativo proponendo una nuova contropartita per convincere i nerazzurri ad abbassare un po’ le pretese economiche

CESSIONE IMMINENTE – Ad Appiano Gentile c’è la ferma convinzione che il rilancio del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar (vedi editoriale) avverrà entro 48 ore. L’Inter è sicura che tra oggi e domani i francesi proveranno a chiudere l’operazione dopo il primo incontro ufficiale tra le parti. Resta ancora da capire quale sarà la tipologia di offerta finale. Solo cash tra parte fissa e bonus – come richiesto dall’Inter – oppure con una contropartita tecnica per abbassare la quota di contanti? Come riportato dal Corriere dello Sport odierno a firma Andrea Ramazzotti, l’ultima idea del PSG è quella di inserire Abdou Diallo, difensore mancino classe ’96 valutato intorno ai 20 milioni di euro. E non è detto che possa interessare. L’Inter, infatti, continua a chiedere 80 milioni cash per Skriniar, che vorrebbe restare a Milano ma sa che per un’offerta importante è destinato a partire. Difficile possa saltare tutto. Così com’è difficile che il rientro di Skriniar ad Appiano Gentile, previsto per domani – domenica 10 luglio -, venga posticipato in attesa di definire l’operazione. Le prossime 48 ore saranno quelle di Skriniar… a Parigi?

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti