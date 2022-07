Handanovic Day all’Inter: scoperto il motivo del ritardo nell’annuncio del rinnovo – CdS

Handanovic e l’Inter ancora insieme. Almeno per un’altra stagione, poi chissà. Il capitano nerazzurro ha già firmato il rinnovo ma l’annuncio non è arrivato per ora. E sta per arrivare. A spiegare i motivi di questo ritardo è il Corriere dello Sport oggi in edicola

FESTA NUMERO 1(O) – L’Inter annuncerà solo oggi il rinnovo del capitano Samir Handanovic, che in realtà già da tempo ha messo la propria firma sul nuovo contratto. E il numero 1 nerazzurro ha motivo di festeggiare un evento speciale ad Appiano Gentile. L’evento in questione sono i dieci anni da calciatore nerazzurro. Perché oggi l’annuncio? Come evidenziato dal collega Pietro Guadagno sulle colonne del Corriere dello Sport, l’anniversario cade proprio nella giornata odierna. L’acquisto di Handanovic dall’Udinese, infatti, è stato annunciato il 9 luglio 2012. A questo punto non resta che aspettare quello che sarà l’imminente annuncio… Dopo aver accolto il suo vice André Onana (vedi video), oggi è l’Handanovic-Day in casa Inter. Un giorno di festa del e per il capitano nerazzurro.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno