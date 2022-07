Dybala aspetta ancora l’Inter! In arrivo mossa di Marotta? Gli scenari – TS

Paulo Dybala aspetta l’Inter. Secondo Tuttosport la “Joya” spera ancora di approdare in nerazzurro ed attende una mossa di Marotta. Intanto, però, i suoi agenti sondano altre piste

INCASTRI – Paulo Dybala aspetta ancora l’Inter. Secondo Tuttosport nonostante non decolli il mercato in uscita dei nerazzurri, la “Joya” è disposta ad attendere ancora i nerazzurri ancora per qualche giorno. La volontà del club è di mettere a disposizione di Inzaghi un reparto offensivo composto da 4 attaccanti di peso più un giovane prospetto. Per questo motivo, per accogliere l’argentino, serviranno due uscite nel reparto offensivo. Ed è proprio lo stallo nel mercato in uscita dei nerazzurri a bloccare l’affare: Sanchez, ad oggi, ha rifiutato tutte le destinazioni e Dzeko vuole rimanere in nerazzurro. Gli agenti dell’argentino, per ovvi motivi, hanno cominciato a sondare altre piste in Inghilterra e, soprattutto, in Spagna. L’argentino però, secondo il quotidiano, spera in una mossa “alla Marotta” per sbloccare la situazione di stallo: magari un dietrofront sulla composizione del reparto offensivo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini