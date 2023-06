Acerbi e Bellanova, accordi definiti ma valutazioni per l’Inter – TS

Acerbi e Bellanova sono entrambi in prestito con diritto di riscatto. C’è una cifra già definita per il trasferimento a titolo definitivo, ma Tuttosport dà gli accordi non certi.

RINEGOZIABILI – L’Inter un anno fa ha acquistato due giocatori in prestito con diritto di riscatto: Francesco Acerbi e Raoul Bellanova. Per il primo l’accordo con la Lazio prevede quattro milioni per esercitarlo, per il secondo (dopo aver già sostenuto le spese per il prestito) il Cagliari ha inserito sette milioni come cifra ulteriore. Tuttosport sostiene come l’Inter non abbia intenzione di spendere questi soldi, ma non esclude nemmeno la loro permanenza. Sia per Acerbi sia per Bellanova si cercherà di ottenere un accordo al ribasso.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini