Rinnovi Inter: di otto solo una probabile firma. Dubbio Handanovic – TS

Il 30 giugno scadono i contratti di diversi giocatori dell’Inter e Tuttosport fa il punto della situazione. Fra i giocatori in bilico c’è anche capitan Handanovic, mentre solo uno è più o meno sicuro di restare.

LE SCADENZE – Dei tanti contratti dell’Inter che terminano il 30 giugno ce ne sono tre che sicuramente non saranno prolungati. Come ovvio il primo è Milan Skriniar, che da tempo si è tirato fuori pensando al PSG, poi il poco apprezzato Roberto Gagliardini e il drammatico esubero Dalbert Henrique. Tuttosport dà come probabile solo la firma di Stefan de Vrij, che non sembrava destinato a rimanere all’Inter ma ora le cose sono cambiate. In tanti in dubbio, a cominciare da Samir Handanovic. Con lui anche il terzo portiere Alex Cordaz, Danilo D’Ambrosio ed Edin Dzeko. Nelle prossime settimane se ne saprà qualcosa di più, con l’Inter che ha tante posizioni da valutare.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini