VIDEO – Udinese-Fiorentina 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Ilija Nestorovski Udinese-Fiorentina (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Udinese-Fiorentina, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



QUASI ALLA FINE – Udinese-Fiorentina 1-0 nella ventiquattresima giornata di Serie A. L’Udinese vince nei minuti finali e stacca la Fiorentina in classifica. Primo tiro non eccelso, con un tiro quasi da centrocampo di Lucas Martinez Quarta che si impenna complice una deviazione e prende la traversa. Dusan Vlahovic ha la palla per lo 0-1, ma su bell’assist di Franck Ribéry esita troppo e quando tira Juan Musso si oppone. La partita sembra andare stancamente verso lo 0-0, finché non arriva l’episodio che la decide. All’86’ cross da destra di Rodrigo de Paul di prima, buca l’intervento Nikola Milenkovic e di testa a centro area Ilija Nestorovski incorna sotto le gambe di Bartlomiej Dragowski. Di tempo per recuperare per la Fiorentina non ce n’è più, i tre punti vanno ai bianconeri friulani. Per Luca Gotti si avvicina sempre più la salvezza: dieci i punti di margine sul Cagliari terzultimo. Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.