VIDEO – Napoli-Benevento 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Mertens Rrahmani Napoli-Benevento (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Napoli-Benevento, posticipo pomeridiano della ventiquattresima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



TENTATIVO DI RIPRESA – Napoli-Benevento 2-0 nel posticipo pomeridiano della ventiquattresima giornata di Serie A. Il Napoli, dopo l’uscita dall’Europa League, prova a rimettersi in corsa per il quarto posto. Ci riesce, seppur in una partita non certo eccezionale. Torna titolare Dries Mertens, e al 34′ sblocca la situazione deviando un tiro-cross di Faouzi Ghoulam. Poco dopo raddoppierebbe Piotr Zielinski, ma c’è Lorenzo Insigne sulla traiettoria e si configura il fuorigioco attivo. Per il 2-0 bisogna aspettare il 66′, con traversone di Insigne per Giovanni Di Lorenzo che tocca e la carambola su Matteo Politano fa finire il pallone in rete. Il gol è di quest’ultimo, che quasi non se ne rende conto. A una decina di minuti dalla fine Kalidou Koulibaly, già ammonito, interviene in ritardo sulla trequarti avversaria su Gaetano Letizia: cartellino giallo molto ingenuo, lascia i suoi in dieci. Ma il Benevento punge poco e non rientra in partita. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Benevento dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.