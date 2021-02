VIDEO – Crotone-Cagliari 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Pavoletti Joao Pedro Crotone-Cagliari (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Crotone-Cagliari, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ezio Scida.



RILANCIO SALVEZZA – Crotone-Cagliari 0-2 nella ventiquattresima giornata di Serie A. Dopo centotredici giorni il Cagliari ritrova la vittoria in campionato, mentre il Crotone inizia a rassegnarsi. Esordio positivo per Leonardo Semplici, subentrato lunedì a Eusebio Di Francesco esonerato. Primo tempo volenteroso dei calabresi, con cross di Andrea Rispoli sul quale Samuel Di Carmine non ci arriva da due passi, mentre Junior Messias spreca. I padroni di casa perdono Milos Vulic e Salvatore Molina per infortunio prima dell’intervallo, un brutto segnale in vista della ripresa dove crollano. Al 56′ cross di Charalampos Lykogiannis, colpo di testa di Leonardo Pavoletti e 0-1, primo gol del Cagliari nel 2021 in trasferta. Quattro minuti dopo rigore per gli ospiti, fallo di Lisandro Magallan su Pavoletti e Joao Pedro fa quindici in campionato. L’ex Adam Ounas prende il palo, sfiorando la possibilità di riaprire la partita. Poi procura il secondo giallo a Lykogiannis, ma nell’ultimo quarto d’ora il Cagliari tiene il doppio vantaggio (anche con un miracolo di Alessio Cragno su Pedro Pereira) e si rilancia in ottica salvezza. Giovanni Stroppa rischia l’esonero: si parla di contatti con Cristian Bucchi. Di seguito il video con la sintesi di Crotone-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.