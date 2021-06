VIDEO – Turchia-Italia 0-3, Euro 2020: gol e highlights della partita

Turchia-Italia, match di apertura di Euro 2020, si è concluso con il risultato di 0-3 per gli azzurri: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



BUONA LA PRIMA! – Debutto vincente per Roberto Mancini a Euro 2020: Turchia-Italia termina infatti con il punteggio di 0-3 per gli azzurri. Sebbene il primo tempo termini sullo 0-0 nonostante alcune buone occasioni create dalla nazionale di casa (la sfida di è giocata allo Stadio Olimpico di Roma), nella ripresa gli italiani entrano con tutto un altro piglio. Il gol che sblocca il risultato arriva al 53′, quando Merih Demiral interviene su un cross dal fondo di Domenico Berardi e manda il pallone nella propria porta. Gli azzurri attaccano forti del vantaggio, sfondando ancora una volta sulla destra: il pallone giunge a Spinazzola che prova il tiro, respinto, ma è bravo Ciro Immobile a gettarsi sul pallone vagante e a piazzarlo in rete per lo 0-2. Al 79′ arriva anche la rete del tris e questa volta a firmarlo è Lorenzo Insigne, che con il destro piazza in rete un bell’assist di Ciro Immobile. Buona la prima dunque per l’Italia, il cui prossimo impegno è mercoledì contro la Svizzera. Di seguito il video con gli highlights e le reti della partita, dal canale YouTube ufficiale di TNT Chile.