Emerson Royal, Betis ‘ostacola’ Inter: Barcellona fissa il prezzo alto

Non sarebbe facile portare Emerson Royal a vestire la maglia dell’Inter: il Barcellona dovrebbe aumentare la richiesta per l’ex Betis.

AFFARE – Secondo quanto spiegano nel corso di “Sky Sport 24”, l’operazione Emerson Royal non sarebbe ore nulla semplice per l’Inter. Sarebbe una delle idee per il post Achraf Hakimi in caso di sua cessione ad 80 milioni di euro (raggiungibili magari attraverso alcuni bonus). L’affare per portare il brasiliano alla corte di Simone Inzaghi non sarebbe però per nulla semplice per il seguente motivo.

OSTACOLO – Se il Barcellona lo cedesse in questa stagione, dovrebbe versare 9 milioni nelle casse del Betis. Dunque diventerebbe un’operazione piuttosto onerosa in quanto i blaugrana dovrebbero fissare un prezzo alto (affare da 25 milioni, con 16 che rimarrebbero alla società catalana). Questa cifra sarebbe elevata per le possibilità dell’Inter. Tuttavia la visita degli agenti al club nerazzurro testimoniano che l’esterno sia un nome in lista per i nerazzurri.